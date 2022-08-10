الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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مجموعة الـ7 تتهم موسكو انها تعرض المنطقة للخطر

منذ 11 دقيقة
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

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اتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع، الأربعاء، موسكو بأنها “تعرض للخطر” المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، وطالبت بإعادة المحطة إلى أوكرانيا.

فقد كتبت مجموعة السبع في بيان نشرته ألمانيا التي تتولى الرئاسة “نطالب بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها السيادي والشرعي، أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”، مضيفة أن “سيطرة روسيا المتواصلة على المحطة هي التي تعرض المنطقة للخطر”.

في موازاة ذلك، أسفرت ضربات روسيا عن مقتل 13 مدنياً الثلاثاء – الأربعاء في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، حسب السلطات المحلية، في موقع قريب من محطة زابوريجيا التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وتشكل محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا التي يحتلها الروس، محور اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف، إذ يؤكد كل منهما أن الطرف الآخر قصف المنشآت النووية الأسبوع الماضي، من دون أن يتمكن أي مصدر مستقل من تأكيد ذلك.

يذكر أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مزاعم بقصف أوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وكشف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بتغريدة على تويتر، أن “القصف الأوكراني المنظم للمحطة يمكن أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق في أوروبا”. كما أكد أن الاجتماع سيعقد في نيويورك غداً الخميس.

    المصدر :
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