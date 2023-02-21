مجموعة الـ7: سنواصل الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا

قال وزراء خارجية مجموعة السبع، الثلاثاء، إن بلدانهم ستواصل تكبيد روسيا خسائر اقتصادية، وحثوا المجتمع الدولي الأوسع على رفض ما وصفوه “بالتوسع الوحشي” من جانب موسكو.

وقال الوزراء في بيان مشترك “سنكبد روسيا المزيد من الخسائر الاقتصادية، وكذلك أفراد وكيانات داخل روسيا وخارجها يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لانتهاكات القانون الدولي هذه”.

أوروبا تتوعّد

أفاد بيان صادر عن 12 دولة أوروبية أنّه يجب الضغط على الدول، التي تساعد روسيا والتي لا تلتزم بالعقوبات.

وأوضح البيان أنه يجب معاقبة كل من يساعد روسيا على التهرب من العقوبات، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد الروسي تحول إلى عسكري بالكامل لدعم جهود الحرب.

كما ذكر أن أدوات روسيا للتحايل على العقوبات تزداد بـ”طرق إبداعية”.

أميركا تُحذّر

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أنه سيتم حظر الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا من النظام المالي العالمي.

وحذّرت الوزارة الشركات الصينية من عقوبات على خلفية دعم روسيا، وأضافت: “نخطط مع الحلفاء لمزيد من العقوبات لعزل روسيا”.

هذا وكانت وكالة “بلومبرغ نيوز” قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لفرض قيود جديدة على الصادرات الروسية وعقوبات أخرى عليها تستهدف صناعات رئيسية.

وأضافت الوكالة، الأحد الماضي، أن العقوبات الجديدة ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين ومؤسسات مالية وعددا من الأفراد، وفق رويترز.