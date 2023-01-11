مجموعة فاغنر تعلن سيطرتها على سوليدار شرق أوكرانيا

قال رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الأربعاء، إن مقاتليه حرروا بالكامل بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا وقتلوا نحو 500 جندي موال لكييف.

وأضاف يفغيني بريغوغين في بيان “المدينة كلها مليئة بجثث جنود أوكرانيين”.

وقبل ذلك بدقائق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال مستمر.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الأوكراني إن سوليدار “اوكرانية وستبقى كذلك”، بحسب فرانس برس.

وكتب الجيش الأوكراني على تلغرام “سوليدار أوكرانية وستبقى دائما أوكرانية” مؤكدا أنه “غير صحيح” أن رئيس مجموعة فاغنر افغيني بريغوجين متواجد في سوليدار كما أظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية.

الأكثر شدة

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن أن قواته تصمد أمام هجمات جديدة وأكثر شدّة على سوليدار قرب باخموت شرق البلاد التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.

وأوضح زيلينسكي في خطابه اليومي، أن تلك الهجمات تعد الأكثر شدة منذ بدء الحملة الروسية على تلك المناطق.

وتقع سوليدار في منطقة دونيتسك على مسافة حوالي 15 كيلومترا من مدينة باخموت، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة وأصبحت الآن مركزا للقتال.