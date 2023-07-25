مجموعة فاغنر والتعاون الاقتصادي على طاولة البحث بين بوتين ولوكاشينكو

أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو ناقشا في محادثات جرت على مدى يومين موضوع مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والتعاون الاقتصادي بين البلدين والتهديدات الخارجية.

وتوجه لوكاشينكو، الذي ساعد في التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد فاغنر على كبار الضباط بالجيش الروسي الشهر الماضي، إلى سان بطرسبرج يوم الأحد لعقد المحادثات مع بوتين.

ويلتقي الرئيسان بشكل دوري، كما يجريان اتصالات هاتفية، منذ أن سمح لوكاشينكو بأن تكون روسيا البيضاء نقطة انطلاق للقوات الروسية المسلحة عندما أطلقت موسكو ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال بيسكوف إن بوتين ولوكاشينكو لم يتوصلا بعد إلى أي اتفاقات جديدة في المحادثات الأحدث، ولكنه أضاف “في إطار العلاقات الوثيقة ينسق الرئيسان مواقفهما”.

وأضاف بيسكوف أن جدول الأعمال تضمن “موضوع مجموعة فاغنر وموضوع التعاون التجاري والاقتصادي ودولة الاتحاد والتهديدات الخارجية بطول حدود دولتينا”.

وتربط بين روسيا وروسيا البيضاء شراكة يطلق عليها اسم “دولة الاتحاد” موسكو هي الطرف المهيمن فيها.