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مجموعة "لوفتهانزا" تستأنف الرحلات إلى تل أبيب

منذ ساعة واحدة
شركة طيران لوفتهانزا

شركة طيران لوفتهانزا

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قال متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للخطوط الجوية، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب تدريجيا اعتبارا من أول أغسطس آب وستعود إلى برنامج الرحلات الكامل بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول.

ولوفتهانزا واحدة من شركات الطيران العالمية التي أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد تجدد أعمال العنف في المنطقة.

وأضاف المتحدث “نراقب الوضع باستمرار، ويبدو الآن أننا سنتمكن من الطيران مرة أخرى اعتبارا من أغسطس”.

وأشار إلى أن لوفتهانزا ووحدة لوفتهانزا كارجو للشحن الجوي والخطوط الجوية النمساوية ستسيّر 44 رحلة في المجمل أسبوعيا بحلول منتصف أغسطس آب.

وستستأنف شركة طيران بروكسل أيضا رحلاتها في 13 أغسطس آب، بينما ستعاود الخطوط الجوية الدولية السويسرية تسيير الرحلات في 29 سبتمبر أيلول.

وتستأنف إيتا إيروايز الإيطالية رحلاتها إلى تل أبيب في أول سبتمبر أيلول وبالمثل شركة يورو وينجز في 26 أكتوبر تشرين الأول.

وذكر المتحدث أن الرحلات الجوية إلى طهران ستظل معلقة.

    المصدر :
  • رويترز

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