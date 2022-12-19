الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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"مجموعة من الأشقاء".. الأردن يكشف عن تفاصيل مداهمة قتلة "العقيد"

منذ 13 دقيقة
من قوات الأمن الأردنية

من قوات الأمن الأردنية

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بعد أيام على مقتله في منطقة الحسينية في محافظة معان، برصاص مخربين، كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل المداهمة الأمنية للقبض على قاتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح.

كما نعت مديرية الأمن العام كلا من النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين، الذين قضوا في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب، فيما أصيب 5 من القوات الأمنية أُسعفوا وهم قيد العلاج.

بداية المداهمة

المديرية أكدت في بيان أن قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم، بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

كما أضافت أن القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة، وإصابة 5 آخرين، ومقتل الإرهابي مطلق النار.

الإرهابي وأشقاؤه

المديرية أكدت أن المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.

هذا وكانت التحقيقات في قضية مقتل العميد الدلابيح، قد أكدت من خلال المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة، حصر الاشتباه بتلك المجموعة التي يحمل معظم أفرادها الفكر التكفيري المتطرف.

كذلك بيّنت مديرية الأمن العام أن التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولاً بأول لحين إحالة القضية للقضاء، وأكدت أنها قائمة على واجباتها مواصلة جهودها في مسيرة الفداء والتضحية وخدمة الأردن، وأن دم الشهداء لن يزيدهم إلا صلابة وقوة لمواصلة واجبنا المقدّس والبر بالقسم الذي قطعناه على أنفسنا.

    المصدر :
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