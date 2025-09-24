مجموعة من النواب الإيطاليين يحتلون قاعة البرلمان للمطالبة بموقف صارم ضد إسرائيل

احتلت مجموعة من النواب الإيطاليين قاعة البرلمان بشكل رمزي، اليوم الأربعاء، للمطالبة بمساءلة الحكومة بشأن “الهجمات الإرهابية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي”، والإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة نت في إيطاليا بأن النائبة ستيفانيا أسكاري من حركة خمس نجوم قادت هذا الاحتجاج مع نواب حركتها حيث جلسوا على الأرض في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، ثم التحق بهم نواب من الحزب الديمقراطي واليسار الأخضر. واستمر الاحتجاج لبعض الوقت ثم استأنف البرلمان أعماله.

وكتبت أسكاري -عبر صفحتها على موقع فيسبوك- أنه بفضل هذا التحرك، سيأتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو إلى البرلمان غدا.

وأكدت النائبة الإيطالية أنه “لا يجوز السماح لإسرائيل الإرهابية بمواصلة الإفلات من العقاب، لأنها ليست فوق القانون ولا المبادئ الإنسانية الأساسية. كفى صمتا، كفى تواطؤا من الحكومة الإيطالية”.

وأفادت الجزيرة -فجر اليوم الأربعاء- بتعرض 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة لهجمات من طائرات مسيّرة، كما سمع دوي انفجارات دون التثبت من مدى الأضرار التي لحقت بالسفن أو تسجيل إصابات بشرية.

وقالت اللجنة المشرفة على تسيير أسطول الصمود العالمي -عبر حساباتها على مواقع التواصل- إنه تم رصد 13 انفجارا وتشويشا واسعا في الاتصالات على متن سفن الأسطول.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحراك الشعبي في إيطاليا عبر إضرابات ومظاهرات حاشدة رفضا للإبادة والتجويع في غزة، وهو ما زاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل.