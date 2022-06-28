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محادثات ألمانية كندية حول مرفأ لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا

منذ 13 دقيقة
علما كندا وألمانيا

علما كندا وألمانيا

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قال مسؤول بالحكومة الألمانية لرويترز الثلاثاء إن ألمانيا في محادثات مع كندا بشأن خيارات لمرفأ للغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي لكندا للتصدير إلى أوروبا.

وفي مايو أيار، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون إن الحكومة الكندية في مناقشات مع شركات بشأن منشأتين مقترحتين على الساحل الشرقي لتصدير الغاز المسال لمعرفة كيف يمكنها تسريع العمل في المشروعين والمساعدة في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتبذل ألمانيا جهودا حثيثة لإنهاء واردات الطاقة من روسيا تدريجيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتبحث عن طرق إمداد بديلة ومصادر للطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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