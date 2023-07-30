الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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محادثات أوكرانية أمريكية بشأن الضمانات الأمنية

منذ 22 دقيقة
علما أمريكا وأوكرانيا

علما أمريكا وأوكرانيا

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قال مسؤول أوكراني كبير، الأحد، إن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية لها ريثما تكتمل عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

والمحادثات التي أعلن عنها مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي هي متابعة لتعهدات أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف شمال الأطلسي هذا الشهر في ليتوانيا بتقديم ضمانات أمنية وتنفيذها.

كتب أندريه يرماك على تطبيق التراسل تيليجرام “نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة (هذا) الأسبوع”.

وقال “الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون التزامات ملموسة وطويلة الأجل تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة العدوان الروسي وكبح جماحه في المستقبل. وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح”.

وأضاف يرماك أن الضمانات “ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي”.

عرضت قمة فيلنيوس الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 17 شهرا وتعهدت دول منفردة بتقديم أسلحة جديدة، لكن لم يُحدد موعد لنيلها عضوية الحلف ما دامت الحرب مستمرة.

واتفق أعضاء مجموعة السبع على أن تتفاوض كل دولة على اتفاقيات لتوفير ضمانات أمنية ومساعدة أوكرانيا في تعزيز جيشها.

وقال يرماك في تصريحاته إن أكثر من عشر دول أخرى انضمت إلى إعلان مجموعة السبع وإن أوكرانيا تتفاوض بشأن شروط الضمانات المستقبلية مع كل منها.

    المصدر :
  • رويترز

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