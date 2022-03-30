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محادثات أوكرانية تركية بشأن التعاون العسكري

30 - مارس - 2022
العلم الأوكراني والتركي

العلم الأوكراني والتركي

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قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا، إن الوفد الأوكراني الذي أجرى محادثات مع روسيا في إسطنبول هذا الأسبوع ظل هناك لإجراء محادثات بشأن التعاون الفني العسكري مع الحكومة التركية، اليوم الأربعاء.

ولعبت تركيا دور الوساطة بين وروسيا وأوكرانيا منذ الهجوم الروسي.

وتعاونت تركيا في السابق مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع لكنها باعت كذلك طائرات مسيرة من طراز بيرقدار تي.بي-2 لكييف مما أثار غضب موسكو.

وأمس، أشار رئيس وفد التفاوض الروسي مع الجانب الأوكراني، ​فلاديمير ميدينسكي​، في مؤتمر صحفي عقب جلسة ​​المفاوضات​​ في ​​إسطنبول​​، إلى أن “المفاوضات مع ​​أوكرانيا​​ كانت بناءة”، لافتاً إلى أن “إمكانية الوصول إلى ​​السلام​​ مع أوكرانيا أصبحت قريبة جدًا”.

وقالت تركيا إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب، كما كشف الوفدان المفاوضان عن شروطهما.

وفي تطور ميداني لافت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية وقوع سلسلة انفجارات في قرية كراسني أوكتيابر في المقاطعة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مؤكدا عدم سقوط ضحايا، دون الإفصاح عن ماهية هذه الانفجارات.

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