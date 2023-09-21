محادثات اقتصادية وتجارية رفيعة بين الصين والاتحاد الأوروبي

– قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الاجتماع العاشر للحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي سيعقد في بكين يوم 25 سبتمبر أيلول.

يرأس الاجتماع من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ فيما يرأسه من الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي لشؤون التجارة.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لجمهورية الصين الشعبية، وتُعد جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين ثاني وخامس عشرة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.

وتمر العلاقات الأوروبية الصينية بحالة من “الترقب الحذر” بين الطرفين لأكثر من عام.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي في مايو تعديل موقفه تجاه الصين لتقليل الاعتماد الاقتصادي عليها، في ظل الشكوك المرتبطة بعلاقات بكين وموسكو فيما يخص الحرب في أوكرانيا، وهو ما يعد من أكثر الملفات التي يحتد حولها الخلاف بين أوروبا وبكين.