قال الاتحاد الأوروبي إن محادثات الاتفاق النووي في فيينا ستتواصل الأسبوع المقبل، وأعلنت الأطراف المشاركة إرجاء الاجتماعات لمدة أسبوع لإفساح المجال للوفود للتنسيق مع عواصمها.

وكتب أنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، عبر حسابه على تويتر “تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين. لكن يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به”.

كما أوضح ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا إلى المنظمة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا “تقرر أخذ استراحة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصمها. اللجنة ستجتمع مجددا مطلع الأسبوع المقبل”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “اليوم عبرت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة عن الارتياح للتقدم الذي تحقق في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي”.

تقدم بنسبة 70%

بدوره، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مفاوضات فيينا تشهد تقدما بنسبة 70%، مشيرا إلى أنه إذا بقيت واشنطن صادقة فسيتم التوصل إلى نتيجة في وقت قصير، حسب تعبيره.

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران ليست متعجلة بشأن مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أنها مستمسكة بموقفها لكنها ستستثمر أي فرصة لرفع العقوبات.

وفي السياق ذاته، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي اليوم الثلاثاء إن محادثات فيينا تتقدم برغم الصعوبات، لكنه حذر من أن طهران ستوقف المفاوضات إذا واجهت “مطالب غير منطقية” أو إضاعة للوقت.