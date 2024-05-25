محادثات الوساطة بين إسرائيل وحماس تستأنف خلال أيام.. مصدر لرويترز يكشف تفاصيل

قال مصدر مطلع (السبت 25-5-2024) إن من المقرر استئناف مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال أيام بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته نظرا لحساسية الموضوع، أن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.

وتابع المصدر “في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أمريكية نشطة”.

ولم يُكتب النجاح حتى الآن للجهود المبذولة من أجل إطلاق سراح أكثر من 120 رهينة خطفتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الجمود إذ تقول إسرائيل إن ليس بوسعها قبول طلب حماس إنهاء الحرب بينما تريد حماس إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على الحركة التي تدير قطاع غزة وتسعى لتدمير إسرائيل.

ومر ما يزيد على سبعة أشهر على اندلاع الحرب بعد هجوم حماس، وهو ما أدى لإلحاق الدمار بمعظم أنحاء قطاع غزة.