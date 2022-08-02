محادثات بوتين وأردوغان الجمعة ستناقش اتفاق الحبوب الأوكراني

قال الكرملين،الثلاثاء، إن المحادثات المقررة يوم الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ستناقش قضايا من ضمنها الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مكالمة هاتفية أن المحادثات ستناقش مدى فاعلية الاتفاق. ويجب تجديد الاتفاق بعد 120 يوما.

وغادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا عبر السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون أمس الاثنين، وهي المرة الأولى منذ شهور التي تنقل فيها كييف الحبوب إلى الدول المشترية.

وسيتم تفتيش السفينة على يد مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وأصبح الإبحار ممكنا بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة- في انفراجة دبلوماسية نادرة في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.

وتهدف الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.