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محادثات بوتين وويتكوف تعيد فتح ملف العلاقات الروسية الأمريكية

منذ 6 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف خلال اجتماع في سان بطرسبورغ، روسيا، 11 أبريل/نيسان 2025. رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف خلال اجتماع في سان بطرسبورغ، روسيا، 11 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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أكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى للمرة الأولى منذ سنوات فرصة لإعادة تشكيل العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وعن تقييمه للمحادثات مع الرئيس الروسي، أوضح ويتكوف في حديث إذاعي، الثلاثاء، أنه التقى بوتين أكثر من مرة ولفترات طويلة.

وأضاف أن “بوتين يرى أن هناك فرصة لدى روسيا لإعادة هيكلة علاقاتها مع الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عقود. وهذا واضح تماما”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي استقبل ويتكوف في 25 أبريل/ نيسان الجاري، وبحثا حل الأزمة الأوكرانية.

وسبق أن اجتمع بوتين وويتكوف لنحو 4 ساعات ونصف بمدينة سان بطرسبورغ في 11 أبريل الجاري، لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعتين ونصف.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

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