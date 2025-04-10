الخميس 12 شوال 1446 ﻫ - 10 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محادثات بين موسكو وواشنطن في تركيا.. هل تشمل الملف الأوكراني

منذ دقيقتان
علم روسيا واميركا

علم روسيا واميركا

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن تعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات في تركيا الخميس بشأن استئناف عمل بعثتي الدولتين الدبلوماسية لطبيعته بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المحادثات التي ستجرى في إسطنبول سيقودها سفير البلاد الجديد إلى واشنطن ألكسندر دارتشيف ومن الجانب الأمريكي سوناتا كولتر نائبة مساعد وزير الخارجية.

ووفقا لما ذكرته موسكو وواشنطن، ستتركز المحادثات على استعادة العمل الدبلوماسي بعد خلاف مستمر منذ سنوات وتبادل للاتهامات مما عقد العلاقات بين الدولتين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء “أوكرانيا ليست قطعا على جدول الأعمال… تركز هذه المحادثات فقط على عمل سفارتنا وليس على تطبيع العلاقات الثنائية بالكامل وهو ما لن يحدث إلا بمجرد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا كما أوضحنا من قبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. رويترز
لتعزيز العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية السعودي يلتقي والتز في واشنطن
أثناء تسليم القسام الأسيرة آغام بيرغر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
غزة تحت القصف
بعد الحملة الكبيرة ضدها.. أسيرة إسرائيلية سابقة: حماس هي "العدو"
غارة شنها الطيران الأميركي على اليمن
إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن

الأكثر قراءة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
وفيق صفا
وفيق صفا ينشط في بيروت.. أسلحة من إيران تحطّ في المرفأ!
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح