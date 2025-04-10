محادثات بين موسكو وواشنطن في تركيا.. هل تشمل الملف الأوكراني

من المقرر أن تعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات في تركيا الخميس بشأن استئناف عمل بعثتي الدولتين الدبلوماسية لطبيعته بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المحادثات التي ستجرى في إسطنبول سيقودها سفير البلاد الجديد إلى واشنطن ألكسندر دارتشيف ومن الجانب الأمريكي سوناتا كولتر نائبة مساعد وزير الخارجية.

ووفقا لما ذكرته موسكو وواشنطن، ستتركز المحادثات على استعادة العمل الدبلوماسي بعد خلاف مستمر منذ سنوات وتبادل للاتهامات مما عقد العلاقات بين الدولتين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء “أوكرانيا ليست قطعا على جدول الأعمال… تركز هذه المحادثات فقط على عمل سفارتنا وليس على تطبيع العلاقات الثنائية بالكامل وهو ما لن يحدث إلا بمجرد إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا كما أوضحنا من قبل”.