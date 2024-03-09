محادثات تركية - أمريكية بخصوص غزة وأوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 8 مارس/آذار 2024، إن مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة أجروا محادثات شاملة حول الحربين المستمرتين في أوكرانيا وغزة وقضايا ثنائية مختلفة خلال اجتماعات في واشنطن.

وبدأ البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي المحادثات التي أطلق عليها اسم “الآلية الاستراتيجية” يوم الخميس لمناقشة الجهود المبذولة لتجاوز الخلافات السياسية الشديدة وتحسين التعاون في مجالات أخرى.

وتوترت العلاقات بين البلدين في السنوات القليلة الماضية وسط خلافات متزايدة حول عدد من القضايا، إلا أن العلاقات اكتسبت زخما منذ موافقة أنقرة على محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن مسؤولين من البلدين عقدوا عدة جولات من المناقشات حول موضوعات من بينها الأزمات في سوريا وأوكرانيا وغزة والتعاون في قطاع الدفاع وكذلك حول الطاقة ومكافحة الإرهاب.

وقال لوسائل الإعلام التركية في واشنطن إنه أكد مجددا وجهة نظر تركيا بأن هناك حاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وشدد على أنه من الضروري أن تبذل الدول المزيد من الجهد لتخفيف الكارثة الإنسانية وتمهيد الطريق إلى حل الدولتين.

كما ناقش أيضا سبل إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وأكد مجددا أن أنقرة تعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة سبل إنهاء الحرب لكنها لا ترى استعدادا لذلك من كييف ولا موسكو.

ولا تزال الخلافات قائمة بين عضوي حلف الأطلسي حول مجموعة من القضايا، مثل حصول تركيا على أنظمة الدفاع الروسية إس-400 وما ترتب على ذلك من عقوبات أمريكية أدت إلى استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35. وفي الوقت نفسه عبرت تركيا عن انزعاجها الشديد حيال الدعم الأمريكي لجماعات كردية في سوريا تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية.

وقال فيدان إن تركيا تمسكت بموقفها بشأن سوريا وفيما يتعلق بالطائرات إف-35. وأضاف أن تركيا مستعدة لمناقشة الأمر لكن على واشنطن أن تكون “منفتحة”.