محادثات مثمرة بين الرئيس الأوكراني وولي عهد السعودية تركز على "قمة السلام"

لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إنه أجرى محادثات “مثمرة وحيوية” مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بالتركيز على “قمة السلام” التي تنعقد هذا الأسبوع في سويسرا وعلى تحسين العلاقات الثنائية.

وتهدف كييف إلى حشد الدعم الدولي لخطة سلام اقترحها زيلينسكي وتتضمن الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا والعودة إلى حدود عام 1991 بعد الحقبة السوفيتية.

ولم تُدع موسكو إلى القمة التي ستنعقد بين يومي 15 و16 يونيو حزيران وتقول إنها بلا جدوى من دون مشاركتها. ولن تحضر الصين.

وكانت قد بدأت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا “ممتنة للسعودية على دعمها. نقدر جهود سموه في المساعدة في إيجاد وسيلة سريعة للعودة إلى السلام”.

ولم يذكر الرئيس الأوكراني ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان سيحضر الاجتماع الذي سينعقد على مقربة من مدينة لوسيرن السويسرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد أكد “حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية” على حل الصراع الأوكراني الروسي وبحث سبل تخفيف أثره الإنساني.

ووصل زيلينسكي إلى جدة في وقت سابق اليوم في إطار رحلاته لحشد الدعم قبل القمة.

وتبذل أوكرانيا جهودا حثيثة لإقناع دول من النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بالحضور. وتسعى أيضا إلى مشاركة السعودية وعُقد أيضا أحد الاجتماعات التحضيرية للقمة في جدة.