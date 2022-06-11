محادثات "مثمرة" بين وزيري دفاع أوكرانيا وبريطانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه عقد اجتماعا مثمرا مع نظيره البريطاني بن والاس في كييف اليوم السبت.

وكتب على تويتر “أجرينا مناقشات مثمرة وصريحة اليوم. نشكركم لدعم بريطانيا الراسخ لأوكرانيا. لن نستسلم أبدا”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إن القوات الروسية في محيط مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية لم تحرز تقدما في جنوب المدينة حتى يوم الجمعة.

وذكرت الوزارة في تقرير مخابرات نُشر على تويتر “القتال العنيف مستمر من شارع إلى شارع، ومن المرجح سقوط عدد كبير من الضحايا على الجانبين”.

من جهة أخرى ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن دبلوماسي روسي أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت السبت أن موسكو سترد على حشد قوات حلف شمال الأطلسي في بولندا، مضيفة أن الرد سيكون على نحو متناسب.

ونقلت الوكالة عن أوليج تيابكين رئيس إدارة مسؤولة عن العلاقات الروسية مع أوروبا في وزارة الخارجية “سيكون أي رد، كما هو الحال دائما، متناسبا وملائما ويهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة لأمن روسيا الاتحادية”.