محادثات مرتقبة بين زيلينسكي وأردوغان.. ما هي أبرز ملفات النقاش؟

كشف مسؤول تركي كبير، قبيل عقد محادثات اليوم الجمعة، بين الرئيسين الأوكراني والتركي، أنّ المحادثات ستدور حول إمكانية تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وتبادل أسرى بين موسكو وكييف.

وسيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، عقب زيارة زيلينسكي إلى بلغاريا وجمهورية التشيك، في إطار جولة في عواصم بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وذلك بهدف حثها على اتخاذ خطوات فعلية بشأن منح كييف عضوية الحلف خلال قمة تعقد الأسبوع المقبل.

ومن بين الموضوعات الرئيسية في محادثات زيلينسكي في إسطنبول، مصير اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي، للسماح بالتصدير الآمن للحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وهددت روسيا، التي تشعر بالغضب حيال تنفيذ بعض جوانب الاتفاق، بعدم الموافقة على التمديد لما بعد 17 يوليو/ تموز.

وقال المسؤول التركي الكبير إنه إلى جانب اتفاق الحبوب وتبادل محتمل للأسرى، سيناقش أردوغان وزيلينسكي الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

إذ تمكنت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من الحفاظ على علاقات ودية مع كل من أوكرانيا وروسيا خلال الحرب الدائرة منذ نحو 16 شهرًا، وساهمت العام الماضي في التوسط لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

ولم تنضم تركيا إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ومع ذلك ساهمت في تسليح أوكرانيا ودعت إلى احترام سيادتها.

هذا ومن المقرر أن يعقد أردوغان وزيلينسكي مؤتمرا صحافيًا اليوم الجمعة عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش.

وقال المسؤول التركي إنّ أردوغان قد يجري مكالمة هاتفيّة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد المحادثات مع زيلينسكي.

وأضاف المسؤول أن وزيرًا تركيًا قد يزور موسكو لإجراء مزيد من المحادثات.