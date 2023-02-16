محادثات ميونيخ.. هاريس ستبحث دعم أوكرانيا في ساحة المعركة

قال مسؤول بالبيت الأبيض،الخميس، إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضاف المسؤول أنها ستجتمع أيضا مع رئيسي وزراء فنلندا والسويد لبحث عملية انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي وستناقش العلاقات مع الصين في اجتماعات مع الزعماء الأجانب.

وقال المسؤول “ستبحث نائبة الرئيس الخطوات المقبلة في دعمنا لأوكرانيا في ساحة المعركة”.

في ذكرى غزو روسيا لأوكرانيا

في ذكرى مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار يؤكد “ضرورة التوصل‭‭ ‬‬إلى سلام شامل وعادل ودائم في أقرب وقت ممكن” بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وسيطالب مشروع القرار موسكو مرة أخرى بسحب قواتها وسيدعو إلى وقف الأعمال القتالية. ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة، المكونة من 193 عضوا، على مشروع القرار الخميس المقبل بعد يومين من كلمات سيلقيها عشرات من قادة الدول بمناسبة ذكرى بدء الحرب في 24 فبراير شباط الماضي.

وتأمل أوكرانيا وداعموها في تعميق العزلة الدبلوماسية لروسيا من خلال السعي للحصول على تصويت ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة لصالح مشروع القرار على غرار، إن لم يكن أفضل من، الدعم الذي تلقته بشأن عدة قرارات في العام الماضي.