محافظة ذي قار العراقية تسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

لم ينته العالم بعد من مواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه، حتى ظهر “الفطر الأسود” الذي بدأ بخطف أرواح الناس، فقد أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، الاثنين، عن تسجيل وفاة بـ”الفطر الأسود” في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنه “تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة”.

أضاف أن “الحالة تم اكتشافها بـ(الصدفة) أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا”.

والفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا، وذلك بحسب “السومرية نيوز”