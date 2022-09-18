الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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محافظ البنك المركزي السعودي: التضخم لايزال ضمن معدل معقول

منذ 6 دقائق
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في مؤتمر الأحد، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.

وأظهرت بيانات رسمية الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة ارتفع ثلاثة بالمئة في أغسطس آب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعا من 2.7 بالمئة في يوليو تموز.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الأغذية والمشروبات والنقل أربعة بالمئة. وصعدت أسعار اللحوم والدواجن 6.7 بالمئة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في زيادة التضخم السنوي في أغسطس آب، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يبلغ 18.8 بالمئة.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إن المؤسسة تتوقع أن التضخم قد بلغ ذروته في أغسطس آب وأن يتباطأ إلى اثنين بالمئة بحلول نهاية هذا العام و1.5 بالمئة بحلول منتصف عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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