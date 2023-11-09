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محافظ بنك "إسرائيل": الاقتصاد سيتعافى سريعًا بعد حرب غزة

منذ ساعة واحدة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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أعلن محافظ بنك “إسرائيل” عامير يارون، اليوم الخميس، أنّ التدابير التي اتخذها البنك المركزي منذ بدء حرب غزة الشهر الماضي، أدت إلى استقرار الأسواق المالية من دون الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف في ندوة في مؤتمر بحثي تابع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن اقتصاد إسرائيل “قوي ومستقر” وله “دعائم اقتصادية ناجعة وسليمة” ستسمح بالتعافي سريعًا والعودة إلى الرخاء.

تأتي هذه التصريحات فيما كشف تقرير عن التحديات التي تعاني منها إسرائيل مع استمرار الحرب ضد حماس للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تستمر خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الارتفاع.

وبحسب “جيروزاليم بوست”، من بين التحديات الخمسة الرئيسية هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

    المصدر :
  • رويترز

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