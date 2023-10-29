أكثر من 250 محامياً بريطانياً يطالبون الحكومة بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

دعا أكثر من 250 محامٍ بريطاني، بما في ذلك رؤساء مراكز بارزين وأساتذة قانون، حكومة المملكة المتحدة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قائلين إنه يتم ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد كتب المحامون إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ وجيمس كليفرلي وزير الخارجية؛ وجرانت شابس وزير الدفاع، يحددون ما هو في الواقع نصيحة قانونية فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه القادة السياسيون مطالب متزايدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني للسماح بدخول المساعدات الأساسية للمدنيين إلى قطاع غزة. وقال أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، يوم الخميس، إن الحكومة تضغط من أجل “وقف مؤقت” للقصف، لكنها لا تدعم “وقف إطلاق نار أوسع نطاقا”.

ويواجه كير ستارمر أيضًا ضغوطًا متزايدة من جميع أجنحة حزب العمال. وقد دعا ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان من حزب العمال إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة جيفري بيندمان كيه سي، وأندرو هول كيه سي، الرئيس السابق لنقابة المحامين الجنائيين، وثيودور هاكل، المستشار العام السابق لويلز، إلى جانب قفقاس سنتر والشركاء ومديري شركات المحاماة وأساتذة القانون.

ويقولون إن حكومة المملكة المتحدة يجب أن “تتخذ خطوات عاجلة” لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف بعدم تشجيع أو مساعدة أو مساعدة انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل دول أخرى.

وجاء في رسالتهم أنه يتعين على الحكومة أن تمارس نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار والاستئناف الفوري للإمدادات الغذائية والمياه والطبية والوقود إلى غزة.

كما يحث المحامون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والتي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

تقدم الرسالة المكونة من 10 صفحات تحليلا مفصلا لتصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة منذ أن شنت حماس هجومها القاتل على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتقول الرسالة إن الفظائع التي ارتكبتها حماس كانت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، لكن الرسالة تضيف: “إن ارتكاب أحد أطراف النزاع – بما في ذلك جماعة مسلحة – انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لا يبرر ارتكابها، بتكليف من طرف آخر.”

إن “الحجم الهائل للخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، وخاصة بين النساء والأطفال، مع الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأعيان المدنية والبنية التحتية”، يشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.

وقد دعا ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان من حزب العمال إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتستشهد الرسالة بتصريحات لكبار المسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين، مثل يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي أعلن أنه “حرر كل القيود”، وأن الجيش الإسرائيلي “يقاتل الحيوانات البشرية وسيتصرف وفقًا لذلك”، وأن الجيش الإسرائيلي “يقاتل الحيوانات البشرية وسيتصرف وفقًا لذلك”. الخطة هي “القضاء على كل شيء”.

وجاء في الرسالة: “إن مثل هذه التصريحات تشير إلى نية عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونية الانخراط في عقاب جماعي غير قانوني”.

ويضيف: “إن تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة الكافية، كما تفعل إسرائيل في غزة، محظور تمامًا بموجب القانون الدولي العرفي … ويشكل جريمة حرب”.

وقال بيندمان: “هذا تنبيه مهم من العديد من أعضاء المجتمع القانوني بأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي تحدث الآن في غزة وأن حكومة المملكة المتحدة ملزمة قانونًا باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف”.

“وهذا يعني أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها لمنع ووضع حد لانتهاكات هذا القانون من قبل إسرائيل وحماس”.

وقال ستيفن كامليش، أحد الموقعين الآخرين على الرسالة، إن رد إسرائيل على فظائع حماس “قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب”.

“وتشمل هذه منعها وصول الغذاء والماء والأدوية والوقود، وضروريات البقاء، واستهداف وقصف المناطق السكنية وطرق هروب المدنيين. ومن الصعب للغاية أن نستنتج خلاف ذلك أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا غير قانوني ضد السكان الفلسطينيين.

وقالت لورا دوبنسكي قفقاس سنتر إن هناك “تداعيات أخلاقية وقانونية خطيرة لسير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي، كما يظهر عدد القتلى ومستوى الدمار الهائل، تؤثر على المدنيين بشكل غير متناسب”.

وكانت هناك انتقادات متزايدة من خبراء قانونيين بشأن تصرفات إسرائيل في غزة. وكان علماء قانون بارزون من جميع أنحاء العالم من بين مئات الأكاديميين الذين وقعوا على بيان عام في 15 أكتوبر/تشرين الأول يحذرون فيه من احتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكان اللورد نويبرجر، الرئيس السابق للمحكمة العليا، واحدًا من ثمانية محامين يهود بارزين حذروا إسرائيل من ضرورة الالتزام بالتزامات القانون الدولي في عملياتها في غزة.