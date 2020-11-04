محامي ترامب: سنرفع دعوى على المستوى الوطني ضد خروقات الديمقراطيين

أكد محامي دونالد ترامب رودي جولياني أن هناك حالات خروقات في فرز الأصوات في ويسكونسن ونيفادا وميشيغن. وأشار في مؤتمر صحفي إلى اننا رفعنا دعاوى في عدة ولايات ضد خروقات التصويت عبر البريد.

وقال جولياني: “يوجد أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب به”، لافتاً إلى أن الأصوات عبر البريد يسهل تزويرها. وأضاف: “سنرفع دعوى على المستوى الوطني ضد خروقات الديمقراطيين”.

في سياق متصل، أعلنت حملة ترامب أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغن وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع “مراقبيها” من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.

وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك “قدّمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار (اعتماد) شفافية حقيقية” وتأكد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون.

ويحتاجُ كل مرشح إلى نيل 270 من أصوات المجمع الانتخابي حتى يفوز بالانتخابات، وهو ما لم يبلغه أي من المرشحين، حتى الآن، وسط منافسة محمومة.

ويصوتُ ناخبو كل ولاية أميركية على مندوبين، ثم يقوم أولئك المندوبين وعددهم 538 بالتصويت على الرئيس في المجمع الانتخابي.