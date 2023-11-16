الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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محامي فرنسي شهير يطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق "نتنياهو"

منذ 43 ثانية
المحامي الفرنسي جيل ديفر

المحامي الفرنسي جيل ديفر

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كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر، الذي يرأس مجموعة تضم 500 محام لرفع دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

وقال ديفر “قدمنا للمحكمة قرابة 80 حاشية قانونية تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وأضاف “نمتلك أدلة كثيرة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام، فضلا عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه، فمستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وأشار إلى عملهم مع خبراء للتأكد من الصور العنيفة التي عثروا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.

وأضاف “توصلنا إلى صور صادمة عرضها جنود الاحتلال للانتقام، يمكن اعتبارها غير إنسانية”.

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