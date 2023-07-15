محامي نجل بايدن يُحذّر: تحريض ترامب قد يُضرّ أحد أفراد عائلة الرئيس

أرسل محامي هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، رسالة وقف وكفّ إلى الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا إنّ منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تؤدي إلى الإضرار بعائلة الرئيس جو بايدن أو تعرضها للهجوم، وفقًا للرسالة.

واستشهد آبي لويل، أحد محامي هانتر، بتغريدات ترامب التي أدت إلى أعمال الشغب القاتلة في 6 كانون الثاني/ يناير 2021 في الكابيتول هيل، كدليل على قيام الرئيس الخامس والأربعين بإثارة العنف، وفقًا للرسالة التي حصلت عليها شبكة ABC News.

Hunter Biden’s lawyer sends cease-and-desist letter to Trump over social media posts https://t.co/8hI8YV5n3d pic.twitter.com/TnOIyIxLLA — New York Post (@nypost) July 13, 2023

وأشار المحامي أيضًا إلى الهجوم الأخير بالمطرقة على زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في منزلهم خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكذلك اعتقال رجل مع عدد كبير من الأسلحة والذخيرة بالقرب من منزل الرئيس السابق باراك أوباما في العاصمة واشنطن الشهر الماضي.

وكتب لويل: “هذا ليس إنذارًا خاطئًا، نحن على بعد رسالة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي من وقوع حادثة أخرى، ويجب أن توضحوا لترامب أن كلماته قد تسببت في ضرر في الماضي، وتهدد بفعل ذلك مرة أخرى إذا لم يتوقف”.

كما انتقد لويل، ترامب لأنه أشار إلى أن الكوكايين الذي تم العثور عليه في الجناح الغربي للبيت الأبيض ربما كان مملوكًا لهنتر بايدن، وهو مدمن مخدرات سابق كشف علنًا عن تعاطيه الكوكايين خلال فترة سابقة.

وأضاف لويل أن فريق ترامب “لا يحتاج إلى الرد”، لكنّه طلب منهم إرسال الرسالة إلى ترامب وإخباره “كيف يمكن أن يؤدي تحريضه إلى إلحاق المزيد من الأذى بالناس، والتسبب في مزيد من المشاكل القانونية”.

هذا وأنهت الخدمة السرية تحقيقها الذي استمر 11 يومًا في العثور على المخدرات في البيت الأبيض من دون تحديد أي موظف أو زائر متهم بالجريمة.

وأثار التحقيق غير المثمر غضب قادة الكونغرس من عدم العثور على الجاني، في أحد أكثر المباني أمانًا في العالم. وهو أمر أحبط الجمهوريين.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين: “كيف يمكن في البيت الأبيض الآمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، العثور على الكوكايين، ومع ذلك أغلقوا التحقيق”.

وأعلنت الخدمة السرية في بيان أن التحقيق انتهى “بسبب نقص الأدلة المادية”.