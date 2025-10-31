الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
محاولة انقلاب جديدة في غينيا بيساو.. اعتقال كبار ضباط الجيش قبيل الانتخابات

منذ ساعتين
قال مامادو كوروما نائب رئيس أركان القوات المسلحة في غينيا بيساو اليوم الجمعة إن السلطات اعتقلت مجموعة من كبار ضباط الجيش بتهمة محاولة الانقلاب.

وتشيع الانقلابات والاضطرابات في البلد الواقع في غرب أفريقيا منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1974.

وقال كوروما إن الجنرال دهابة نا والنا والقائدين دومينجوس نانكي وماريو ميدانا كانوا من بين كبار ضباط الجيش الذين اعتقلوا أمس الخميس في منازلهم في العاصمة بيساو.

ولم يكشف عن جميع أسماء الضباط المعتقلين. ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى الضباط أو من يمثلهم للتعليق على هذه الاتهامات.

وقال كوروما في مؤتمر صحفي “هذه بالفعل محاولة جديدة لتخريب النظام الدستوري، عشية بدء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 23 نوفمبر”.

وكان الرئيس عمر سيسوكو إمبالو قد قال إن البلاد شهدت محاولتين للإطاحة به آخرها في ديسمبر كانون الأول 2023.

ودخل إمبالو في خلاف مع المعارضة التي تقول إن ولايته الحالية التي تمتد لخمس سنوات انتهت في نهاية فبراير شباط، بينما قضت محكمة العدل العليا بأنها تنتهي في الرابع من سبتمبر أيلول.

وفي مارس آذار، قال إمبالو إنه سيترشح لولاية ثانية في نوفمبر تشرين الثاني، متراجعا عن تعهداته السابقة بالتنحي.

    المصدر :
  • رويترز

