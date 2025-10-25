محتجون إسبان يطالبون باستقالة زعيم إقليم بعد عام على فيضانات كارثية

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة بلنسية الإسبانية، اليوم السبت، وطالبوا كارلوس مازون زعيم الإقليم المحافظ بتقديم استقالته على خلفية تعامله مع الفيضانات التي أودت بحياة 229 شخصا العام الماضي.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها شعارات مثل “مازون إلى السجن” وهتفوا قائلين “لم يموتوا، لقد قُتلوا”، وذلك خلال تظاهرهم في قلب مدينة بلنسية للمرة الثانية عشرة منذ وقوع الكارثة في مثل هذا الوقت تقريبا من العام الماضي.

وقالت كريستينا جوزمان ترابيرو (71 عاما) والتي نجت من الفيضانات لرويترز “لقد فقدت كل شيء، ولكن ما يهم ليس الخسائر المادية بل الخسائر البشرية. وكان من الممكن تفاديها… نحن هنا للمطالبة بالعدالة. لا نريد أي شيء آخر”.

ويتهم سكان المناطق المتضررة حكومة الإقليم بالتأخر في إصدار تحذيرات من الفيضانات بعد أن أغرقت المياه المباني بالفعل وغرق عدد كبير من الأشخاص في أسوأ كارثة متعلقة بالفيضانات في أوروبا منذ عام 1967.

وتجري حاليا السلطات القضائية تحقيقات في طريقة التعامل مع الفيضانات. واستدعت محكمة إسبانية يوم الخميس صحفيا محليا كان يتناول الغداء مع مازون وقت وقوع الفيضانات في 29 أكتوبر تشرين الأول 2024.

وأعلنت السلطات الإسبانية يوم الخميس العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 56 عاما مدفونا في الوحل بعد أن جرفه التيار في أثناء الفيضانات.