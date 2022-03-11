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محذّرا من حرب عالمية ثالثة.. بايدن: لن نخوض حربا ضد روسيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 7:27 مساءً
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حذّر الرئيس الأميركي، جو بايدن اليوم الجمعة، من أن “المواجهة بين روسيا وحلف الأطلسي ستؤدي لحرب عالمية ثالثة”، مؤكدا: “لن نخوض حرباً ضد روسيا في أوكرانيا.. وبوتين سيفشل”. كما شدّد على أن “روسيا ستدفع ثمنا باهظا إن استخدمت أسلحة كيماوية في أوكرانيا”.

بادين أكد في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن إدارته وحلفائها مستمرون “بالعمل على فرض مزيد من الضغوط على روسيا” بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال: “سنتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العدوان الروسي على أوكرانيا”، مشدداً على أن “الوحدة مع الحلفاء ضرورية للوقوف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

كما أعلن بايدن فرض حظر على “واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية” من روسيا إلى الولايات المتحدة، مشيرا الى أن “أميركا ستحظر صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا”.

وأضاف: “نحن نزيد التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس”، لافتا الى أن البورصة الروسية مغلقة منذ أسبوعين “بسبب تأثرها بالعقوبات الاقتصادية” على موسكو.

في سياق متصل، أكد بايدن أن واشنطن ستوفر المزيد من الدعم لأوكرانيا، مضيفاً: “نسهل وصول المزيد من شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.. كما أن مجلس الشيوخ مرّر قانون إنفاق لمساعدة الشعب الأوكراني”.

وأيضا، أعلن بايدن “سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا لتصبح دولة عادية بالمعاملة التجارية”، مضيفاً أن “سحب مسمى دولة تفضيلية من روسيا سيؤثر على اقتصادها”.

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