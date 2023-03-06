محصول حبوب الشتاء الأوكراني معظمه في حالة جيدة

ذكرت شركة للاستشارات الزراعية نقلا عن أكاديمية العلوم الزراعية الأوكرانية، الاثنين، إن معظم محاصيل الحبوب الشتوية الأوكرانية – وهي القمح والشعير الشتويان – في حالة جيدة ويمكنها أن تحقق إنتاجية جيدة.

ورغم الغزو الروسي لأوكرانيا، نقلت شركة (إيه.بي.كيه-إنفورم) عن تقرير للأكاديمية قوله “تحليل صلاحية القمح الشتوي … أظهر أن الغالبية العظمى من النباتات – بين 92 و97 بالمئة على حسب أسلافها وتاريخ غرس البذور – في حالة جيدة نسبيا”.

وتزرع أوكرانيا بصفة تقليدية القمح الشتوي الذي يشكل حوالي 95 بالمئة من إنتاجها الإجمالي من القمح، وهو محصول مهم للاستهلاك المحلي والتصدير على حد سواء.

وقال التقرير “توجد أسباب وجيهة للتوقعات الأولية بأن تكون الإنتاجية قريبة من المتوسط طويل الأمد المعتاد”.

وتراجعت المساحة المزروعة بالقمح الشتوي لموسم 2023 إلى حوالي 4.1 مليون هكتار من أكثر من ستة ملايين هكتار قبل عام بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير شباط من العام الماضي.

ومن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح الشتوي في العام الماضي، جرى حصاد 4.9 مليون هكتار فقط في مناطق خاضعة للسيطرة الأوكرانية بعد احتلال القوات الروسية لبعض المناطق.

وتراجع حصاد القمح الأوكراني إلى 20.2 مليون طن في 2022 من 32.2 مليون طن في 2021. وهبط إنتاجها الإجمالي من الحبوب إلى حوالي 54 مليون طن من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

كان مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأوكرانية أبلغ رويترز يوم الخميس أن محصول القمح قد يتراوح بين 16 و18 مليون طن في 2023 لكن أوكرانيا لا ترى ما يستدعي تقييد صادرات القمح للموسم المقبل بين يوليو تموز 2023 ويونيو حزيران 2024.