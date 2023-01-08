محطة رسمية: روسيا وروسيا البيضاء تكثفان التدريبات العسكرية المشتركة

ذكرت محطة تلفزيونية تمثل وزارة الدفاع في روسيا البيضاء الأحد أن موسكو ومينسك كثفتا التدريبات العسكرية المشتركة بناء على ما اكتسبته روسيا من خبرة في القتال في أوكرانيا مع التركيز على حرب المدن.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء الخميس إن البلدين عززا تجمعهما العسكري المشترك في روسيا البيضاء بالأسلحة والجنود والعتاد المتخصص ويخططان كذلك لإجراء تدريبات جوية مشتركة.

ويأتي التعاون العسكري المكثف بين البلدين الحليفين وسط تكهنات في أوكرانيا والغرب بأن موسكو قد تستغل روسيا البيضاء كمنصة انطلاق لشن هجوم جديد على أوكرانيا من جهة الشمال.

وسمحت مينسك لموسكو باستخدام أراضي روسيا البيضاء لإرسال قوات لداخل أوكرانيا في 24 فبراير\شباط مع بدء الغزو العام الماضي.

وذكرت المحطة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا البيضاء (فوين.تي.في) “التجمع الإقليمي للقوات (من روسيا وروسيا البيضاء) يجري تدريبات دون توقف تقريبا”.

وأضافت المحطة “كثافة التدريبات تتزايد فقط. الهدف هو الجاهزية للقتال وصد أي معتد على كل الجبهات”.

وأشارت إلى أن التدريبات على حرب المدن تحظى باهتمام خاص وذكرت أن ذلك يعتمد على الخبرة التي اكتسبتها موسكو في أوكرانيا وفي التعامل مع مواقف يقيم فيها العدو نقاطا لإطلاق النار في عدة بنايات.