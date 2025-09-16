محكمة أمريكية ترفض السماح لترامب بعزل ليزا كوك من البنك المركزي

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الاثنين السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.

وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها رئيس أمريكي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.

ويعني القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن كوك يمكنها في الوقت الحالي البقاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه بشأن السياسة النقدية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية لدعم سوق العمل المتباطئ.

وسعى ترامب لإقالة كوك في أواخر أغسطس/ آب الماضي، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكد أنها لا تزال في منصبها.

ولهذه القضية، التي قد تنتهي أمام المحكمة العليا الأميركية، تداعيات على قدرة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة دون الأخذ برغبات الساسة في الاعتبار.

ويطالب ترامب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الفور وبقوة، موجهًا اللوم إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على طريقة إدارته للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول.

وينص القانون الذي تم تأسيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقًا له على أنه لا يجوز عزل الأعضاء إلا “لسبب وجيه”، لكنه لا يحدد ذلك بالتفصيل ولا يذكر إجراءات العزل.

وتتعلق جميع اتهامات الاحتيال في الرهن العقاري الموجهة إلى كوك بإجراءات اتخذتها قبل تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينها في عام 2022.

ويقول ترامب وويليام بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان الذي عيّنه الرئيس، إن كوك وصفت بشكل غير دقيق ثلاثة عقارات منفصلة في طلبات رهن عقاري، الأمر الذي ربما سمح لها بالحصول على أسعار فائدة أقل.

وتنكر كوك، وهي أول امرأة من أصحاب البشرة الداكنة تشغل منصب عضوة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تهم الاحتيال في ملفات المحكمة، قائلة إنها “لم ترتكب أي احتيال في الرهن العقاري”.

ورفعت كوك دعوى قضائية ضد ترامب والبنك المركزي تقول فيها إن هذه الادعاءات لا تمنح ترامب السلطة القانونية لإقالتها، وإنها ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.