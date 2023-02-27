محكمة أوكرانية تقضي بسجن جنديين روسيين أسيرين

قال جهاز الأمن الأوكراني، الاثنين، إن محكمة أوكرانية قضت بسجن جنديين أسيرين بتهمة المشاركة في قصف روسي لمناطق سكنية بشرق أوكرانيا.

أفاد الجهاز في بيان بأن المحكمة قضت بسجن أحد الجنديين عشر سنوات والآخر تسع سنوات.

ولم يذكر البيان اسمي الجنديين ولا دفاعهما عن نفسيهما ولا وقت صدور الحكم، لكنه أفاد بأنهما شاركا في الحرب في شرق أوكرانيا وتم أسرهما العام الماضي.

وجاء في البيان أنه “من خلال تحقيقات، تم جمع أدلة لا تدع مجالا للشك على تورط جنديين آخرين انضما إلى صفوف قوات الاحتلال في الدولة المعتدية في بداية الغزو الشامل”.

وقال إن كليهما “كان له دور نشط في اقتحام المدن الأوكرانية في الجبهة الشرقية”.

وأضاف أن أحدهما بدأ بالقتال مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا عام 2014 وقاتل مع الجيش الروسي في منطقة باخموت شرق أوكرانيا العام الماضي.

كما ذكر أن الجندي الآخر كان مسؤولا عن القوات الروسية التي قصفت مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، وتم أسره مع عدد من مرؤوسيه.

وأضاف جهاز الأمن أنهما أُدينا بموجب القوانين المتعلقة بالتعدي على سلامة أراضي أوكرانيا والانتماء لتشكيلات شبه نظامية أو مسلحة بشكل يخالف القانون.

ونفت موسكو تعمد القوات الروسية استهداف المدنيين على الرغم من أن المناطق المدنية تتعرض مرارا للقصف منذ بدء الغزو الروسي قبل عام وتعرضت بلدات في أنحاء أوكرانيا لأضرار بالغة أو دمرت.