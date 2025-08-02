السبت 8 صفر 1447 ﻫ - 2 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محكمة استئناف أمريكية تؤيد قرارا يمنع اعتقال المهاجرين في لوس انجلوس

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2025 1:04 مساءً
حشد من الناس يهتفون خارج المركز المدني في ختام مسيرة من أجل حقوق الإنسان، عقب اعتقالات متعددة قامت بها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة كومبتون بمقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، في 22 يونيو 2025. رويترز

حشد من الناس يهتفون خارج المركز المدني في ختام مسيرة من أجل حقوق الإنسان، عقب اعتقالات متعددة قامت بها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة كومبتون بمقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، في 22 يونيو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية في وقت متأخر من أمس الجمعة قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأمريكية مؤقتا من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس انجلوس دون سبب مقبول.

ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلبا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتا، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الاتحاديين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.

واستدعى الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس انجلوس في يونيو حزيران لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.

وانضم مجلس مدينة لوس انجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في يونيو حزيران الماضي تتهم مسؤولين اتحاديين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأمريكية.

ومنع قاض في كاليفورنيا الشهر الماضي إدارة ترامب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم.

وفي القرار غير الموقع أمس الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأمريكية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال.

واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الاتحاديين من احتجاز الأشخاص على أساس “المظهر أو العرق”، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل “موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن”.

ووصفت رئيسة بلدية لوس انجلوس كارين باس الأمر بأنه انتصار للمدينة.

وقالت في بيان لها “سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية ساريا في الوقت الحالي”.

ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلا “هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأمريكية في لوس انجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي خلال بدء أول تدفق رسمي للغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا
مروراً بولاية كيليس التركية.. الغاز الطبيعي الأذربيجاني يبدأ بالتدفق إلى سوريا
الجيش الإسرائيلي يخلي جنوداً أصيبو في معارك غزة. الأناضول
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة مع بقائنا في غزة بعد عامين من الحرب
هجوم إلكتروني- أرشيفية
الوقت ينفد.. هجوم إلكتروني يضرب مواقع رياضية إسرائيلية!

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع