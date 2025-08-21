محكمة استئناف تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لنحو 60 ألف مهاجر

مهدت محكمة استئناف اتحادية أمس الأربعاء الطريق أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء إجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 60 ألف مهاجر من أمريكا الوسطى ونيبال.

ويسمح الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة للحكومة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من نيكاراغوا وهندوراس ونيبال بينما يتم النظر في الطعن القضائي على هذه السياسة. ولم يقدم القضاة الثلاثة الذين وقعوا على الأمر أي تفسير قانوني.

ينهي الأمر على الفور وضع الحماية للنيباليين، والذي انقضى في الخامس من أغسطس آب. بينما ينقضي الوضع لمواطني هندوراس ونيكاراغوا في الثامن من سبتمبر أيلول.

وفي وقت سابق سلطت صحيفتان أميركيتان الضوء على موضوع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، فرأت واشنطن تايمز أن تركيز ا ترامب تحول إلى المدن بدلا من “قلب أميركا، في حين كشفت أكسيوس عن استثناء كبير لصالح عمال بعض القطاعات.

وقال موقع أكسيوس إن مسؤولي إدارة ترامب أصروا على استهداف ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بغض النظر عن عملهم ووضعهم الضريبي، ولكن ترامب يجري الآن استثناء كبيرا لصالح من يعملون في الفنادق والمزارع ومصانع تعبئة اللحوم والمطاعم.

ورأى الموقع أن ترامب أذعن في هذه القضية لضغوط الشركات التي حذرت من الدمار الاقتصادي، وخاصة في قطاعي الزراعة والضيافة، وبذلك فتح الباب أمام ملايين العمال غير الشرعيين للبقاء في نهاية المطاف.

وتعد قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين من أبرز الملفات التي روجها ترامب في حملته الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية، وهو ما لاقى معارضة واسعة في الداخل الأميركي، آخرها الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس رفضا للسياسة التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك.