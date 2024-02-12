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محكمة استئناف هولندية أمرت الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل

منذ 34 دقيقة
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أمرت محكمة استئناف هولندية اليوم الاثنين الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام. وفق وكالة رويترز.

وقالت المحكمة “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة في مناطق عدة وسط وجنوب قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 300 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك مع تواصل العدوان الوحشي لليوم الـ129 على التوالي.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، لليوم الـ129 في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28.176 شهيدا و67.784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

    المصدر :
  • رويترز

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