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محكمة العدل الدولية تعقد جلسات لبحث هجوم إسرائيل على رفح خلال الأسبوع الحالي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - مايو - 2024 2:51 مساءً
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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قالت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن جلسات الاستماع التي ستعقد يومي 16 و17 مايو أيار ستتناول طلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بمزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح وذلك في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة ووصفت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمت بريتوريا بالتصرف وكأنها “الذراع القانوني لحماس”.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

    المصدر :
  • رويترز

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