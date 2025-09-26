الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
محكمة بريطانية ترفض محاكمة أحد أعضاء فرقة الراب الأيرلندية نيكاب

منذ ساعتين
محكمة في لندن

رفضت محكمة في لندن، اليوم الجمعة، محاكمة عضو في فرقة الراب الأيرلندية نيكاب بجريمة تتعلق بالإرهاب، قائلة إن قضية اتهامه برفع علم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تأخرت عن الموعد المحدد لها.

واتهم ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا، برفع علم حزب الله خلال حفل لنيكاب بلندن في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

وجرى توجيه الاتهام إلى المغني البالغ من العمر 27 عاما في مايو أيار بموجب قانون الإرهاب الذي يعد بموجبه عرض أي شيء بطريقة تثير شكوكا يمكن التعويل عليها بأن شخصا ما مؤيدا لمنظمة محظورة جريمة جنائية.

وبعد جلسة في محكمة الصلح في ويستمنستر، قرر القاضي بول جولدبرسينج أن توجيه الاتهام لأوج أوهانا جاء بعد انقضاء فترة الستة أشهر المحددة لتوجيه مثل هذه التهمة والتي يمكن فيها أن تنظرها محكمة صلح.

وقال القاضي وسط هتافات من الحضور “التهمة غير قانونية وباطلة وليس لهذه المحكمة اختصاص للنظر في التهمة”.

    المصدر :
  • رويترز

