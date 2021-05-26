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محكمة بلجيكية تبدأ النظر في شكوى الاتحاد الأوروبي ضد "أسترازينيكا"

26 - مايو - 2021
شركة أسترازينيكا

شركة أسترازينيكا

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عقدت محكمة بلجيكية، صباح اليوم الأربعاء جلسة استماع في شكوى الاتحاد الأوروبي، ضد شركة “أسترازينيكا” بسبب انتهاك التزاماتها في تسليم لقاحها الواقي من فيروس كورونا لدول الاتحاد.

ويترافع محاميا الطرفين من الساعة 9:00 صباحا أمام قاض بالمحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسل، والتي قد أعلنت أن جلسة أخرى ستعقد يوم الجمعة إذا لزم الأمر.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب الشركة البريطانية السويدية أمام محكمة بروكسل بتعويض يصل إلى 10 يورو لكل جرعة من اللقاح ولكل يوم تأخر للشركة، في سياق إجراء قانوني يتعلق بالتأخر في تسليم الجرعات الموعودة. كما يطالب الاتحاد بما لا يقل عن 10 ملايين يورو كتعويض إضافي، حسب “رويترز”.

وكانت المفوضية الأوروبية، قالت إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة “أسترازينيكا” لعدم احترامها عقد توريد لقاحات COVID-19 وعدم وجود خطة “موثوقة” لضمان التسليم في الوقت المناسب.

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