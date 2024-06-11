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محكمة تأمر بإنهاء إضراب أكاديميي جامعة كاليفورنيا الداعم للفلسطينيين

منذ 37 دقيقة
الشرطة تداهم جامعة كاليفورنيا وتفض مخيم متضامن مع غزة

الشرطة تداهم جامعة كاليفورنيا وتفض مخيم متضامن مع غزة

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عاد آلاف من الموظفين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، كانوا قد أضربوا عن العمل احتجاجا على تعامل الإدارة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إلى أعمالهم يوم الاثنين بموجب أمر قضائي، لكن نقابتهم تعهدت بمزيد من الاحتجاجات.

وأصدر قاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانغ في وقت متأخر من يوم الجمعة أمرا مؤقتا بالمنع بناء على طلب الجامعة التي أكدت أن الإضراب نابع من قضايا غير متعلقة بالعمل وأنه ينتهك شرط عدم الإضراب في عقد النقابة.

وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين اعتراضا على ما وصفوها بممارسات عمل غير عادلة في تعامل الجامعة مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ 18 أبريل/نيسان 2024، اندلع حراك طلابي واسع في جامعات أميركية عديدة منددا بالحرب الإسرائيلية على غزة ويرفض استثمارات هذه الجامعات في الشركات الداعمة لإسرائيل، ولاحقا امتد زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين من الولايات المتحدة إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا وغيرها من دول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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