محكمة تركية تأمر بحبس 18 من موظفي بلدية إسطنبول

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية ووسائل إعلام أخرى اليوم الأربعاء أن محكمة تركية أمرت بحبس 18 موظفا في بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد وسط حملة على المعارضة.

جاء ذلك بعد أن أمرت محكمة الشهر الماضي بحبس رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة أيضا بتهم منها الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.

وإمام أوغلو هو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي وينفي جميع التهم الموجهة إليه.

وأثار اعتقاله أكبر احتجاجات منذ نحو عقد واضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء. وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.

وقالت قناة إن.تي.في التلفزيونية إن السلطات أفرجت عن 34، من أصل 52 اعتقلتهم في مطلع الأسبوع بموجب التحقيق، لكن مع فرض قيود قضائية عليهم.

وذكرت وسائل إعلام تركية يوم السبت أن السلطات اعتقلت العشرات من موظفي بلدية إسطنبول في إطار تحقيقات تركز على إمام أوغلو، في توسيع لحملة على المعارضة بدأت أواخر العام الماضي.

ومن بين المعتقلين السكرتير العام للبلدية وكبير موظفي مكتب إمام أوغلو ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية.