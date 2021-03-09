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محكمة تركية تصدر حكمها في قضية قتل السفير الروسي‎

9 - مارس - 2021
مقتل السفير التركي

مقتل السفير التركي

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ذكر تلفزيون ”تي.آر.تي هابير“ الحكومي، أن محكمة تركية قضت، اليوم الثلاثاء، بسجن خمسة أشخاص مدى الحياة، في قضية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف، في أنقرة عام 2016.

وقال تلفزيون ”تي.آر.تي“، إن ثلاثة من المتهمين صدر بحقهم حكم بالسجن مدى الحياة مرتين، مع الحرمان من الإفراج المشروط، بينما حكم على اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة لكل منهما، مع الحرمان من الإفراج المشروط.

وكشف التلفزيون أن أحد المدانين هو الذي رتب للهجوم، وهناك مدان آخر كان ضابطا سابقا بالمخابرات، يعتقد أنه سرب للمجموعة المخططة للعملية معلومات بشأن كارلوف.

وأقدم رجل شرطة في غير أوقات عمله الرسمية، على قتل السفير الروسي، وهو يتحدث في افتتاح معرض بأنقرة، في ديسمبر عام 2016.

وصاح المسلح وهو يطلق الرصاص: ”الله أكبر“ و“لا تنسوا حلب“، في إشارة على ما يبدو للتدخل الروسي في الحرب بسوريا، وقتلت الشرطة الجاني في موقع الحادث.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد اتهم المنظمة التي يقودها رجل الدين فتح الله كولن بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وهي التهمة التي نفاها الرجل المقيم بالولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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