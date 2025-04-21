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محكمة روسية تدين "غوغل" بسبب قتلى حرب أوكرانيا

منذ 55 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الاثنين نقلا عن وثائق قضائية أن محكمة في موسكو أدانت شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.

ووفقا للوكالة، فقد أفادت وثائق المحكمة بأنه تم الكشف في مقطع مصور نُشر على موقع يوتيوب، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية.

وأمرت روسيا منذ عدة سنوات منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده “مزيفا” حول الحرب في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة ولكنها مستمرة في حال عدم الامتثال للأمر.

ولم ترد غوغل على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة غوغل في ديسمبر\كانون الأول بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية.

    المصدر :
  • رويترز

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