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محكمة كندية تقبل دعوى ضد خامنئي ومسؤولين إيرانيين بشأن الطائرة الأوكرانية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 9:26 صباحًا
موقع تحطم الطائرة في إيران

موقع تحطم الطائرة في إيران

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في آخر تطورات قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية ، قبلت المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو، بكندا، في حكمها الابتدائي، الشكوى الجماعية لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية بأن “النظام الإيراني ارتكب عملاً إرهابياً بإسقاط طائرة الركاب”، وذلك وفق “قانون مكافحة الإرهاب الكندي”.

وأعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن الثامن من يناير (كانون الثاني)، ستتم تسميته باليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الكوارث الجوية، في ذكرى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري ومقتل 176 شخصًا على متنها.

وقال ترودو في رسالة إلى أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية: “ستقيم الحكومة نصبا تذكاريا لضحايا تحطم الطائرة بالتشاور مع أسر الضحايا”.

وفي رسالته إلى أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، أشار ترودو إلى “الصلة القوية” للعديد من ركاب الرحلة مع المؤسسات التعليمية الكندية، وأعلن عن إطلاق منح دراسية تخليدًا لذكرى ضحايا الكارثة، وشدد على استشارة أسر الضحايا حول كيفية تقديم هذه المنح الدراسية.

وأضاف ترودو في رسالته: “ستقف الحكومة إلى جانبكم في هذا الوقت الصعب. ومثل كل الكنديين، نحن مصممون على تقديم الإجابات التي تستحقونها وضمان المساءلة والعدالة”.

وفي غضون ذلك، قبلت محكمة أونتاريو العليا في كندا، في حكمها الأولي، شكوى جماعية من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تزعم أن “النظام الإيراني ارتكب عملاً إرهابياً بإسقاط طائرة الركاب هذه بموجب قانون مكافحة الإرهاب الكندي”.

ووفقًا للحكم الابتدائي لمحكمة أونتاريو، نظرًا لأن المرشد علي خامنئي، ومسؤولين إيرانيين آخرين ورد ذكرهم في الدعوى، لم يدافعوا عن أنفسهم في الموعد المحدد للمحكمة، فإن عدم الدفاع يمثل قبولاً بجميع التهم الموجهة إليهم في هذه الشكوى.

ومن المقرر الإعلان عن الحكم النهائي في هذه الشكوى في شهر مارس (آذار) المقبل.

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