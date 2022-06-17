محكوم بالسجن لـ 175 عاما.. لندن تقر تسليم مؤسس ويكليكس إلى أميركا

وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الجمعة الوايقع في 17 حزيران 2022 على تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، لتقترب ملحمته القانونية طويلة الأمد من نهايتها.

وأسانج مطلوب لدى السلطات الأمريكية في 18 تهمة منها التجسس، وتتعلق بتسريب موقع ويكيليكس الذي أسسه كما هائلا من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية فيما تقول واشنطن إنه عرض أرواحا للخطر.

ويطالب القضاء الأميركي بتسلم أسانغ لمحاكمته بتهمة نشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن أنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان. وقد يُحكم عليه بالسجن لمدة 175 عاما.

وكان أسانغ أوقف في 2019 بعدما أمضى أكثر من 7 سنوات لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنه تمت الموافقة الآن على تسليمه لكن لا يزال بإمكانه استئناف القرار.

وقالت الوزارة “في هذه القضية، لم تجد المحاكم البريطانية أن تسليم السيد أسانج سيكون قمعيا أو غير عادل أو إساءة استخدام للإجراءات”.

“كما أنها لم تجد أن التسليم يتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وأنه أثناء وجوده في الولايات المتحدة سوف يُعامل بشكل مناسب، بما في ذلك ما يتعلق بصحته”.

وقال موقع ويكيليكس إن أسانج سيستأنف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان نُشر على حسابات ويكيليكس على تويتر “اليوم ليس نهاية المعركة. إنه مجرد بداية معركة قانونية جديدة. سنستأنف من خلال النظام القانوني”.

ويمكنه تقديم الاستئناف على القرار في المحكمة العليا بلندن والتي يجب أن تمنح موافقتها على الطعن للمضي قدما. كما يمكنه في النهاية أن يسعى لرفع قضيته أمام المحكمة العليا البريطانية. ولكن إذا تم رفض الاستئناف، يجب تسليم أسانج في غضون 28 يوما.