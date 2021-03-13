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محمد بن راشد: هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم

13 - مارس - 2021
آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 8:12 مساءً
الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد

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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن النهضة التنموية التي أسسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في دبي منذ عقد الستينيات من القرن الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها الطموحة التي لا تعرف سقفاً للتميز.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد عبر تغريدة له على حسابه في تويتر: ” مع مواصلة دبي تنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، واتباع أسلوب عمل أساسه الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ويكفل لأفراده مستقبلاً يرقى إلى مستوى توقعاتهم بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل”.

وقال : “اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم .. مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية”.

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