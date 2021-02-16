محمد بن راشد يغرد بالصينية احتفالا بوصول "تيانوين-1" لكوكب المريخ

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الصين بوصول مهمة “تيانوين-1” لكوكب المريخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة نشرها باللغتين العربية والصينية عبر حسابه على “تويتر”: “نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ.. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية”.

ودخلت مركبة الفضاء الصينية “تيانوين-1” بنجاح مدار المريخ، بعد أكثر من نصف عام على إطلاقها.

وبذلك النجاح تكون “تيانوين-1” المركبة الثانية بعد مسبار الأمل الإماراتي، ضمن 3 مركبات فضائية تصل إلى الكوكب الأحمر هذا الشهر.

وتهدف مركبة الفضاء، التي تزن 5 أطنان، إلى استكشاف بيئة المريخ والبحث عن آثار للحياة على سطح الكوكب المجاور للأرض.

ومن المتوقع أن تدور المركبة الفضائية في مدار حول المريخ لنحو شهرين أو 3 أشهر قبل القيام بمحاولة الهبوط المحفوفة بالمخاطر.

ومن خلال أول هبوط لها على المريخ، تسعى الصين إلى اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث إلى الكوكب الأحمر، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

在“天问一号”成功抵达火星之际，特此祝贺中华人民共和国和习近平主席取得的伟大成就。太空与火星为科学合作开辟了新的舞台，为全人类建设更美好的未来创造了新的机会。 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 16, 2021