الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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محمد بن راشد يوجه مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

منذ دقيقة واحدة
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسيير “مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة لإغاثة الشقيق والصديق، وجاهزة لدعم الأخوة السوريين في مواجهة المصاب الجلل الذي أصابهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستقف إلى جانب الشعب السوري، وستواصل مد يد العون للإخوة والأشقاء حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة، تعبيراً عن قيمها الإنسانية النبيلة.

سيستفيد من الدعم الذي سيُقدم على شكل طرود تموينية من خلال “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، الفئات الأكثر تضرراً في سوريا التي تأثرت العديد من مناطقها فجر الاثنين بتداعيات الزلزال الذي أودى بحياة العشرات من أفراد الشعب السوري.

    المصدر :
  • وكالات

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